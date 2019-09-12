Новак оценил влияние решения суда ЕС по Opal на переговоры с Украиной

Министр энергетики Александр Новак заявил, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа 19 сентября.

«Думаю, конечно, с точки зрения переговоров, эта ситуация будет учитываться. На мой взгляд, это решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа», – сказал Новак телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что юристы Минэнерго прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения. «Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией Газпром, и это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами и самой Еврокомиссии», – пояснил министр.

Напомним, 10 сентября польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal. Решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом было отменено.

Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях запрета Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1».