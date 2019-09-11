США согласились продать Польше истребители F-35

США одобрили продажу Польше нескольких десятков самолетов F-35 на общую сумму в 6,5 млрд долларов, сообщил Пентагон.

Американское военное ведомство заявило, что всего будет поставлено 32 самолета, передает РИА «Новости».

В конце августа сообщалось, что Польша планирует закупить у США 32 истребителя F-35.