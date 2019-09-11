Володин поручил рассмотреть предложение об амнистии несовершеннолетних

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам рассмотреть предложение уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Рассмотреть и представить свои предложения к проекту постановления об объявлении амнистии должны будут комитеты Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3 тыс. человек.

Во вторник Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обязательствами, которые получили судимость по нетяжким статьям.