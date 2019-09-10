Детский омбудсмен предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обязательствами, которые получили судимость по нетяжким статьям.

Освобождать предлагается не достигших совершеннолетия при определенных преступлениях беременных, девушек, являющихся единственными и многодетными родителями, и имеющих детей в возрасте до 14 лет, говорится в предложении Кузнецовой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

Соответствующее обращение было направлено в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина..

«Действие данной амнистии не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления, лишенных родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осужденных два и более раз, на особо опасных рецидивистов», – отмечается в публикации.

Ранее глава Совет по правам человека при президенте Михаил Федотов сообщил, что Совет подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен президенту России Владимиру Путину.