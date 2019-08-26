СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Главе российского государства Владимиру Путину предложат один из двух подготовленных Советом по правам человека при президенте России вариантов возможной амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Федотов собщил, что рассматриваются «два альтернативных варианта амнистии». Предстоит определить «наиболее оптимальный». После этого проект доработают и направят Путину, передает РИА «Новости».

Пока не сообщается, кто может попасть под амнистию. Однако СПЧ не собирается предлагать административную амнистию в качестве дополнения к «общеуголовной».

Как заявил Федотов, работа над новым КоАПом в самом разгаре, поэтому нужно включить туда общие принципы амнистии. Тогда в дальнейшем будет проще ее добиваться, сказал глава СПЧ.

Напомним, СПЧ предлагает объявить амнистию в честь юбилея Победы в 2020 году.