Пескову задали вопрос об амнистии в честь юбилея Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возможности проведения амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принималось.

«Пока нет никаких решений на этот счет», – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее об идее объявить амнистию в честь юбилея Победы в 2020 году рассказал глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.