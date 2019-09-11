Россия и Монголия решили рассмотреть перспективы газопровода в Китай

Россия и Монголия намерены создать рабочую группу, которая определит перспективы проведения газопровода через Монголию в Китай и определит его параметры, рассказал министр энергетики Александр Новак после встречи с монгольским коллегой.

«Мы это обсуждали, договорились в ближайшее время создать рабочую группу», – приводит слова главы ведомства ТАСС.

По его словам, в задачи членов группы будет входить определение параметров газопровода, в том числе объем прокачки газа.

Ранее президент Владимир Путин одобрил строительство этого газопровода.

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