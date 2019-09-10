Сенат Италии одобрил новое правительство

Новое коалиционное правительство Италии во главе с премьером Джузеппе Конте получило от верхней палаты итальянского парламента (Сената) вотум доверия.

169 сенаторов проголосовали за вынесение вотума доверия, 133 выступили против. Еще пятеро воздержались, передает ТАСС.

Это был последний формальный шаг в процессе утверждения правительства Италии.

На прошлой неделе президенту Италии Серджо Маттарелле был представлен новый состав правительства страны, который сформировал премьер Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку.

Правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, составленного вместе с «Движением».

Новое коалиционное правительство сформировано «Движением 5 звезд» и Демократической партией.