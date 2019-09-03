В Италии достигнута договоренность о создании правительства

Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией. 79,3% участников голосования выступили «за» его создание.

Опрос проходил на базе онлайн-платформы «Руссо». В опросе приняли участия 79 тыс. участников «Движения», передает РИА «Новости».

У членов «Движения» спросили, согласны ли они с запуском правительства вместе с Демократической партией под председательством Джузеппе Конте. Положительно на вопрос ответили 79,3% голосовавших.

От исхода голосования зависело будущее новой коалиции.

Напомним, в четверг президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать правительство Конте, который ранее ушел в отставку.

Кандидатуру Конте снова выдвинули «Движение 5 звезд» и оппозиционная Демократическая партия.

Нынешний правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое «Лига» составляла с «Движением».

Также Сальвини, которого в Европе называют «другом Путина», потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.