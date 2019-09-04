Конте сформировал правительство Италии

Президенту Италии Серджо Маттарелле представлен новый состав правительства страны, сформированный ранее ушедшим в отставку премьером Джузеппе Конте, сообщил генсек президентской администрации Уго Дзампетти.

«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», – передает его слова РИА «Новости».

Встреча премьера и президента Италии длилась около часа. Новый совет министров принесет присягу в пятницу в 10.00.

Известно, что новым министром иностранных дел Италии стал лидер «Движения 5 звезд» 33-летний Луиджи Ди Майо. Ранее он занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.

Накануне сообщалось, что в Италии достигнута договоренность о создании нового правительства под руководством Конте. Это стало возможно после того, как члены итальянского «Движения 5 звезд» поддержали создание правительства с демократической партией.

В четверг Маттарелла поручил сформировать правительство Конте, который ранее ушел в отставку.

Правительственный кризис начался в Италии 8 августа. Тогда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, составленного «Лигой» и «Движением».