Болгария обвинила главу движения «Русофилы» в шпионаже

Прокуратура Болгарии заявила, что председатель Национального движения «Русофилы» Николай Малинов якобы занимался шпионажем.

«На данный момент расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается. Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внешней политике, и не только в интересах общества «Двуглавый орел» и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории России», – сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, передает ТАСС.

Он уточнил, что прокуратура освободила Малинова из-под ареста под денежный залог в 50 тыс. левов (более 28 тыс. долларов) и подписку о невыезде.

Как отметил заместитель главного прокурора Иван Гешев, Малинов якобы обеспечивал деятельность неправительственных организаций, создавал интернет-сайты и телевизионный канал, которые могли бы использоваться для политического давления. «Его целью было влияние на политическую жизнь «не явно», а тайным способом», – уточнил Гешев.

По данным прокуратуры, Малинов якобы собирался участвовать в приобретении болгарского телекоммуникационного оператора, используя средства российского банка, и тем самым, «через приобретение доходной отрасли Болгарии», влиять на социальную и политическую жизнь.

Кроме того, глава прокуратуры заявил, что Государственное агентство национальной безопасности запретило въезд на территорию Болгарии бывшему директору Российского института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову сроком на 10 лет.

Ранее, когда стало известно о допросе Малинова, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность этими сообщениями, отметив, что в Совфеде будут разбираться и защищать задержанных по всем линиям – дипломатической, общественно-политической «и, если будет уместно, юридической».