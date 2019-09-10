Председателя движения «Русофилов» и его зама доставили на допрос в Болгарии

Председателя болгарского национального движения «Русофилов» Николая Малинова и его заместителя Милена Чакырова доставили на допрос, их подозревают в шпионаже, сообщают местные СМИ.

Об этом во вторник сообщили газета «24 часа» и Болгарское национальное радио. Официального подтверждения информации пока нет. Подробности происшествия специализированная прокуратура планирует сообщить позже, передает ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность этими сообщениями, написав в Facebook: «Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в «шпионаже» в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией».

Он отметил, что отлично знает многих из числа задержанных, с которыми было сделано «много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму».

Косачев подчеркнул, что в Совфеде будут разбираться и защищать задержанных по всем линиям - дипломатической, общественно-политической «и, если будет уместно, юридической».

Кроме того, по его словам, будут требоваться оценки происходящего от международных правозащитников, пестующих тему «узников совести», и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза.

«Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй Мировой войны. Пора бы окститься», – заключил Косачев.

Напомним, в понедельник был задержан секретарь движения «Русофилов», бывший главный редактор газеты «Дума» Юрий Борисов. В его доме был проведен обыск, во время которого изъяли компьютер и документы.

В постановлении на обыск было указано, что он проводится в связи с уголовным делом, возбужденным 3 июля по статье 105 уголовного кодекса, то есть за шпионаж в пользу иностранного государства или иностранной организации. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

До этого российское посольство в Болгарии комментировало утверждение болгарского МИДа о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы.

В Совфеде призвали дать жесткий ответ на заявление Болгарии о «сомнительном историческом тезисе «освобождение», под которым подразумеваются военные действия Красной армии во Второй мировой войне.