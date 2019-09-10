Польша заявила о пользе решения суда по Opal для Украины

Решение суда ЕС по газопроводу Opal должно привести к увеличению транзита газа через Украину как минимум на 12,5 млрд кубометров в год, заявил глава польской PGNIG Петр Вожняк.

«Газопровод, который идет через Украину, имеет неиспользованные возможности. Это изменяет переговорную ситуацию Украины. Переговорная позиция Украины улучшится. Объем транспортировки газа должен вырасти минимум на 12,5 млрд кубометров», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Еврокомиссия теперь должна уведомить немецкого регулятора о вынесенном вердикте. Вслед за этим должно прекратиться действие четырехстороннего договора с участием регулятора, Газпрома, «Газпром-экспорт» и оператора Opal.

«В результате транспортировка газа по газопроводу Opal должна сократиться до 43 млрд с 60 млрд кубометров. Мы надеемся на такое снижение и рассчитываем на то, что такой будет эффект решения суда ЕС», – заявил Вожняк.

Он уточнил, что речь идет о совокупных мощностях газопроводов Opal и Nel, принимающих газ «Северного потока». Вожняк выразил мнение, что в этом вердикте суда «энергетическая солидарность» впервые «выразилась в конкретных действиях, а не ограничилась уровнем пустословия».

Ранее польский энергетический концерн PGNiG заявил, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе «Опал». Решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом было отменено.

Газета ВЗГЛЯД в 2017 году писала о ситуации с доступом Газпрома к «Опалу» и о том, как Польша шантажирует Россию газовой независимостью.