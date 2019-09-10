В Минобороны опровергли сообщения о нарушении Россией перемирия в Идлибе

Минобороны опровергло сообщения СМИ о том, что российские боевые самолеты якобы нанесли удар по зоне деэскалации Идлиб и таким образом нарушили перемирие.

В министерстве заявили, что «с началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», передает РИА «Новости».

Таким образом, информация Reuters о том, что самолеты ВКС России нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрад, «является очередным фейком».

При этом 1 сентября ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей.

Москва заявляла, что подобные действия США вызывают обеспокоенность и недоумение.