Трамп похвастался своей прической

Президент США Дональд Трамп в очередной раз похвастался своей прической, отметив, что волосы у него лучше, чем у большинства его друзей.

Во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине Трамп заявил о готовности провести митинг на открытом стадионе, а не в помещении, чтобы вместить всех сторонников. Трамп отметил, что даже готов намочить свою знаменитую прическу.

«Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы», – заявил президент США, передает РИА «Новости».

«Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!» – заверил Трамп.

В 2018 году Трамп раскрыл секрет своей прически, а ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как ветер в аэропорту обнажил его обширную лысину.

Также СМИ писали, что прическа Трампа – это результат пересадки волос и стайлинга с помощью сильного лака.