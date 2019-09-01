Ребенка в Самаре убило мраморной плитой Дворца культуры

В результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры в Самаре погиб 10-летний мальчик, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по области.

В ведомстве сообщили, что трагедия произошла примерно в 15.40 по местному времени (14.40 мск) в Кировском районе Самары. Плита упала с высоты метра-полутора.

«От полученных повреждений мальчик скончался», – передает ТАСС сообщение регионального управления СКР.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее в воскресенье в одной из больниц американского штата Массачусетс умер пятилетний ребенок. Мальчик приехал в Соединенные Штаты из Москвы.