В больнице США умер пятилетний россиянин

В одной из больниц американского штата Массачусетс умер пятилетний ребенок. Мальчик приехал в Соединенные Штаты из Москвы, сообщает телекомпания CNN.

Сообщается, что в субботу ребенок вместе с дедушкой отдыхал на пляже в городе Глостер, расположенном на побережье Атлантического океана. Мальчик ушел под воду, дедушка достал его, когда тот был уже без сознания, передает ТАСС.

Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер.

Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CNN.

В декабре гражданин России Герман Волков умер в больнице американского города Джэксонвилл. Его должны были депортировать на родину.