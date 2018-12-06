Второй за две недели россиянин умер в тюрьме в США

Гражданин России Герман Волков умер в больнице американского города Джэксонвилл; его должны были депортировать на родину.

Волков умер по естественным причинам в возрасте 56 лет, сообщает «Ридус».

В иммиграционно-таможенной полиции США сообщили, что россиянин находился под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида.

Его арестовали в 2017 году за незаконное нахождение на территории США и планировали депортировать.

На прошлой неделе посольство России в Соединенных Штатах сообщило о смерти российского гражданина, находившегося в заключении в США.