В американской тюрьме умер россиянин

Посольство России в Соединенных Штатах сообщило о смерти российского гражданина, находившегося в заключении в США.

«В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара (место заключения – «Northwest Detention Center»)», – говорится в сообщении диппредставительства в соцсети Facebook.

По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в г.Такома, штата Вашингтон, отмечается в документе.

Отметим, это не первый случай смерти граждан России, задержанных в США. Так, в мае 2016 года Москва потребовала от Вашингтона объяснений в связи со смертью россиянина Игоря Зюзина в центре временного содержания иммиграционной полиции США.