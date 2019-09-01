Новый премьер Украины прокатился на самокате на работе

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился по зданию правительства на электросамокате. Он отметил, что 1 сентября в этот раз совпало с его первой неделей «премьерской жизни».

Видео опубликовано на его странице в Facebook.

Гончарук отметил, что на этажах здания правительства Украины «находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей». «А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом», – сказал новый украинский премьер.

Ранее Гончарук сыграл в «футбольчик по расписанию».

Напомним, Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа.

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