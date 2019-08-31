Новый премьер Украины сыграл в «футбольчик по расписанию»

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук показал, как отдыхает после работы.

«Работа работой, а футбольчик по расписанию», – написал Гончарук в Facebook.

Напомним, Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа.

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