Швеция решила ввести новый налог из-за «российской угрозы»

Шведское правительство планирует ввести новый налог в целях повышения расходов на оборону в связи с ростом «российской угрозы», об этом на совместной пресс-конференции сообщили главы военного и финансового ведомств страны Петер Хультквист и Магдалена Андерссон.

Дополнительное финансовое бремя будет возложено на банковский сектор. Хультквист отметил, что четыре крупных банка заработали по итогам прошлого года 112 млрд шведских крон (10 млрд евро) – на 3 млрд крон (277 млн евро) больше, чем в 2017 году. По словам главы минобороны Швеции, профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды, пишет Deutsche Welle.

«Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она представляется сегодня», – подчеркнула Андерссон.

Министр финансов Швеции подсчитала, что уже в 2022 году за этот счет удастся изыскать 5 млрд крон (462 млн евро).

Хультквист, аргументируя необходимость наращивания военного бюджета, сослался на рост внешних угроз, приведя в пример «агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма».

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией, а война России с Грузией в 2008 году началась после того, как Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию.

В начале июля сообщалось, что Швеция в страхе перед Россией намерена развернуть обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море.

Польские СМИ писали, что Готланд стал превращаться из стратегического острова в крепость, так как шведские власти боятся «рейда российских десантников».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности и ради чего делаются подобные заявления.