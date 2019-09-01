В России изменили правила призыва

У россиян с 1 сентября появилось правило на добровольный отказ от отсрочки или освобождения от военной службы по призыву.

Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые вступили в силу в воскресенье, для отказа от отсрочки нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата, передает РИА «Новости».

Нововведения касаются граждан с ученой степенью, студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Также изменения предусмотрены для родных братьев и сыновей служащих, умерших в связи с исполнением военных обязанностей или на военных сборах.

Также призывник, попавший в армию до изменений в законодательстве, может получить досрочное увольнение при возникновении определенных обстоятельств в период прохождения военной службы.

В июле сообщалось о жителе ХМАО, который через суд добился права служить в армии.