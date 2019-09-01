Россия назвала объем поставленной с начала года военной продукции

Рособоронэкспорт поставил с начала года на экспорт продукции военного назначения на 8,5 млрд долларов, сообщил глава компании Александр Михеев.

«Не сомневаюсь, что главным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолетов и вертолетов, средств ПВО. Успешная реализация только тех проектов, что мы обсудили с партнерами в эти августовские дни, принесет российским предприятиям несколько миллиардов долларов», – передает его слова ТАСС.

В июне глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в этом году «Рособоронэкспорт» продаст продукции военного назначения больше, чем по плану прошлого года. В прошлом году оружие было продано на сумму 13,7 млрд долларов.

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