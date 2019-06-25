Названа сумма планируемых на «Армии-2019» контрактов

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев во вторник в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что Россия планирует подписать на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» контракты на сумму более 300 млн долларов.

«На этой площадке мы будем подписывать и контракты. Если в прошлом году было порядка 300 млн долларов общая стоимость контрактов, в этом году это будет больше», – передает ТАСС слова Шугаева.

Тем временем глава Ростеха (госкорпорация включает «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов заявил на форуме «Армия-2019» во вторник, что РОЭ планирует в 2019 году экспортировать больше оружия по сравнению с планом предыдущего года.

«В этом году «Рособоронэкспорт» продаст продукции военного назначения чуть больше, чем по плану прошлого года. А в прошлом году мы продали оружия на сумму 13,7 млрд долларов, и тогда мы перевыполнили план», – передает РИА «Новости» слова Чемезова, не уточнившего, на каком уровне стоял прошлогодний план.



Напомним, ранее во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.

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