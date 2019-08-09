Франция оценила возможность подключения США к «нормандскому формату»

Министерство иностранных дел Франции заявило, что вопрос о подключении США к «нормандскому формату» не стоит на повестке дня.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня», – сообщил представитель МИД Франции, передает РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным работу в «нормандском формате» по конфликту на востоке Украины.