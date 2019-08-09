Появились сообщения о первом ДТП с автомобилем Aurus

В социальных сетях появились фотографии автомобиля представительского класса Aurus, который, как утверждают авторы снимков, попал в ДТП с маршрутным такси в Астрахани. В МВД сообщения об этом не подтверждают.

Фотография с места аварии появилась в паблике «Аварии Астрахань» во «ВКонтакте». Видео публикует «РЕН ТВ».

По словам очевидцев, столкновение произошло после того, как микроавтобус зацепил авто представительского класса, выезжая с остановки.

Предположительно, у Aurus повреждено зеркало в результате аварии.

Между тем в МВД Астрахани сообщили РИА «Новости», что не получали сообщений о ДТП с автомобилем Aurus.

Представитель ведомства добавил, что в случае мелкой аварии участниками может быть составлен европротокол без обращения в полицию.

Автомобили Aurus Senat Sedan и бронированный Aurus Senat limousine представили на Женевском международном автосалоне, который проходил с 5 по 17 марта. Западные журналисты назвали их конкурентами брендов Bentley и Rolls-Royce.

Сообщалось, что Aurus Senat Sedan в коммерческой продаже будет стоить порядка 18 млн рублей.

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