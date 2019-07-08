Названа рыночная стоимость Aurus Senat Sedan

В Минпромторге сообщили, что автомобиль Aurus Senat Sedan в коммерческой продаже будет стоить порядка 18 млн рублей.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоу-рум, предварительно она будет около 18 млн рублей», – передает РИА «Новости»

Тем временем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что среди потенциальных покупателей автомобиля Aurus есть заказчики с Ближнего Востока и европейские политики.



«Например, у нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. С Ближнего Востока очень много заказчиков», – сказал Мантуров.

Он отметил, что в коммерческую продажу поступит всего пять-шесть тысяч автомобилей.



Мантуров рассказал также, что лично предлагает рекомендации по совершенствованию автомобилей Aurus на основании личного опыта использования машины.



«Мне самому нравится вносить рекомендации по совершенствованию работы автомобиля», – сказал Мантуров, добавив, что создатели машины к нему прислушиваются.

По словам министра, на промышленной выставке «Иннопром» будет представлено два автомобиля Aurus.



«Да, Aurus будет представлен на «Иннопроме». Это будет та же машина, что уже побывала в Женеве и на ПМЭФ – в цвете «Русское золото». Вчера она была на Innoprom Golf Cup (турнир по гольфу), чтобы заменить там иностранные люксовые бренды, а уже сегодня – на площадке проведения форума», – сказал министр.



«Но будет и второй демонстрационный автомобиль – он особенно заинтересует тех, кто интересуется разработками, которые использовались при создании машины. Салон будет разделен на две части: в одной – завершенный внешний облик, в другой – демонстрация технологических решений», – сказал Мантуров.

Автомобили Aurus Senat Sedan и бронированный Aurus Senat limousine представили на Женевском международном автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта. Западные журналисты назвали их конкурентами брендов Bentley и Rolls-Royce.

Напомним, частным клиентам из России автомобили проекта «Кортеж» планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.

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