В ЕР предложили назначить конкретное место для митингов в Москве

Необходимо определить конкретное место для проведения митингов в Москве и региональных центрах, в частности, в столице это может быть проспект Сахарова, заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Сергей Неверов.

Учитывая беспорядки из-за ранее проведенных несанкционированных митингов в центре Москвы, Неверов предложил выбрать одно определенное место для согласованных акций, передает ТАСС.

«В той же Москве это может быть проспект Сахарова, куда могут выходить не только те, кто сегодня выходят на улицу, но и представители других политических партий, объединений», – считает он.

По его словам, конкретное место необходимо определить во всех городах. Неверов предположил, что в дальнейшем такие места могут быть прописаны в нормативных законодательных актах субъектов России.

«Мы, конечно, будем предлагать в городах [в регионах] рассмотреть такие площадки, они не должны быть, условно говоря, где-то там на задворках и где неудобно людям добираться, они должны быть в нормальном месте логистики, где могут люди приехать, но самое важное - где можно обеспечить вопросы безопасности», – отметил он.

Ранее были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы. Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел.