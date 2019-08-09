Пушков дал совет Японии по Курилам

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя изображение Южных Курил частью Японии, посоветовал Токио воздержаться от такого рода выпадов и не пересекать «красные линии».

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию», – написал Пушков в Twitter.

«В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ – быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», – добавил сенатор.

Напомним, российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили в виде территории Японии.

В Совфеде заявили, что это нарушение олимпийской карты и ненужное обострение.

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