Лидер оппозиционной партии решил вернуться в Киргизию

Лидер оппозиционной киргизской партии «Республика» Омурбек Бабанов решил вернуться в Бишкек.

Как сообщает киргизское информационное агентство 24.kg, политик прибудет в аэропорт «Манас» в Бишкеке в 14.40 по местному времени (11.40 мск).

Между тем, госкомитет национальной безопасности Киргизии предупредил Бабанова об уголовном преследовании в случае возвращения на родину, передает «Интерфакс».

Политика могут привлечь к ответственности по делу о призывах к насильственной смене власти. Бабанов планировал вернуться в Киргизию в апреле, но отменил поездку из-за опасения провокаций.

В октябре 2017 года сразу после окончания выборов прокуратура Киргизии возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки. После этого политик уехал из страны. Тогда Бабанов занял второе место на выборах президента республики.

Накануне экс-президент Алмазбек Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации, после чего доставлен в Бишкек на допрос. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

Напомним, ранее в пятницу районный суд Бишкека вынес решение об аресте Атамбаева.