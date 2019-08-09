В Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева

В ГУВД Бишкека сообщили, что в ходе беспорядков в столице Киргизии были задержаны 40 сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам», – передает ТАСС сообщение ГУВД.

Там добавили, что сейчас устанавливаются зачинщики беспорядков, и сообщили, что ГУВД Бишкека продолжает нести службу в штатном режиме.

«ГУВД Бишкека напоминает, что все возможные провокации, направленные на дестабилизацию общественного порядка, будут своевременно пресекаться в соответствии с законодательством», – сообщили в ведомстве.



В ГУВД Бишкека сообщили также, что беспорядки в столице Киргизии в ночь на 9 августа пытались организовать около 1,5 тыс. человек. По данным ведомства, участники беспорядков пытались прорваться в здание парламента, торговые центры и супермаркеты, а также перекрывали автодороги.



«Сотрудниками столичной милиции в ходе проведения комплекса необходимых мероприятий по пресечению попыток дестабилизации общественно-политической обстановки со стороны агрессивных лиц и дальнейших возможных массовых беспорядков, мародерства и хулиганства, были применены спецсредства», – отмечает ГУВД.

Накануне Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации, после чего доставлен в Бишкек на допрос. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

Напомним, ранее в пятницу районный суд Бишкека вынес решение об аресте Атамбаева.