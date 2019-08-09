Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват

За минувшую неделю российские истребители 12 раз поднимались для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов у границ страны, свидетельствуют данные Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку у границ России вели 17 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее Минобороны раскрыло подробности полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС к Аляске, для сопровождения которых США поднимали в воздух истребители F-22.

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