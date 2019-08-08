В Дагестане ответили Кадырову на слова об имаме Шамиле

Муфтият Дагестана отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

В администрации муфтията опровергли информацию о том, что имам Шамиль восстал против своей страны, передает портал «Дагестанская правда».

«В той ситуации он всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет отчие дома и земли своих собратьев, но, когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры», – объяснили там.

Муфтият отмечает, что упоминание имама Шамиля в контексте войны 20-летия нападения ваххабитов-радикалов в августе 1999-го года на Дагестан некорректно (в интервью шла речь о 20-летии с начала Второй чеченской войны).

«Глава Чечни хочет сказать, что тень имама Шамиля подняла его народ на две войны против России в девяностых? Странный поворот», – указывает муфтият.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840 году он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни.

С 1840 года воевал с царской армией, однако попал в плен в 1859 году во время взятия аула Гуниб в Дагестане.

Имам Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.