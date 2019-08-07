Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.

«Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова... численностью до 1,2 тыс. человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла... армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска», – рассказал Кадыров в интервью «Чечня сегодня».

Глава республики отметил, что террористам удалось беспрепятственно проникнуть в Дагестан, несмотря на то, что их путь хорошо прослеживался с воздуха. Он отметил, что военная операция проходила с 11 по 24 августа, при этом ни один из лидеров бандформирований не пострадал. После атаки террористы вернулись по той же дороге обратно.

Басаев, по словам Кадырова, находился в Ботлихском районе на протяжении двух дней, после возвращения в Грозный он открыто общался с журналистами. О готовящейся атаке террористов на Дагестан «знала каждая торговка на Хасавюртовском рынке», но меры противодействия не были приняты, отметил глава Чечни.

Кадыров напомнил, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, в то время занимавший пост муфтия Чечни, осудил нападение боевиков.

«Простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра и c оружием в руках встали на защиту своих сел и земель», – подчеркнул Кадыров.

«Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ. Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло» – заключил Кадыров.

В июле суд вынес приговор четырем участникам банды Шамиля Басаева, которые в 1999 году участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане.