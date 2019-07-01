Четверым боевикам банды Басаева вынесли приговор

Суд вынес приговор четырем участникам банды Шамиля Басаева, которые в 1999 году участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщил Следственный комитет России.

По статье «Вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК России виновными признали Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимоав и Батырбека Бакиева, пишет «Интерфакс».

«Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову – 16 лет лишения свободы, Мухатдинову – 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в июле 1999 года являющиеся жителями Ставропольского края Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев по доброй воле вступили в банду, которой руководил Басаев. Вместе с остальными членами банды они активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности в августе того же года более тысячи вооруженных боевиков приняли участие в мятеже с целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. Также они покушались на жизнь российских военных на территории Ботлихского района Дагестана. В результате обстрела участники банды убили 33 человека, а еще 34 ранили.

В рамках уголовного дела в федеральный и международный розыск объявили 28 человек. При этом в связи со смертью прекратили уголовное преследование семерых человек, включая самого Басаева.

«В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще трое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников», – добавили представители ведомства.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, допустимо ли говорить о невиновности «солдат» Басаева.