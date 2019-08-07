Жээнбеков назначил заседание Совбеза Киргизии

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совбеза страны, сообщили в его пресс-службе.

Заседание Совбеза назначено на утро четверга, передает РИА «Новости».

Напомним, в Киргизии разразился кризис, поводом для которого стала попытка задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Однако попытка штурма была сорвана вооруженными сторонниками Атамбаева. В результате столкновений пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб.

Позднее появились сообщения о новом штурме резиденции Атамбаева.