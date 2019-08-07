После гибели девочки в Коми начали отстрел волков

После гибели 14-летней девочки от зубов волка в селе Едва в республике Коми местные власти подписали документ об отстреле хищников.

В селе волк напал и загрыз 14-летнюю Софью, когда она вечером вышла в магазин. При этом властям было известно о стае опасных хищников, местные жители заявляют, что дикие звери терроризировали их и нападали на домашних питомцев, сообщает «НТВ».

Поселковый глава на жалобы жителей отвечал, что денег на отстрел хищников нет. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В мае на Камчатке около убитого медведя было обнаружено тело мужчины с ранами, характерными для нападения хищника.