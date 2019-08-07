В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за возможности гроз, дождя и ветра в Москве и Московской области, сообщили в ведомстве.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.

Предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует с 21 часов 7 августа до 21 часов 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что последний день июля в российской столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.



