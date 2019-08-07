Twitter подвел пользователей

Социальная сеть Twitter извинилась перед пользователями за то, что год использовала без разрешения их данные.

В специальном заявлении Twitter указано, что ранее при просмотре рекламы какого-либо мобильного приложения, а затем при взаимодействии с ним соцсеть могла раскрывать данные о пользователе своим партнтерам даже в случае, когда человек не давал на это разрешения, передает ТАСС.

Проблема существовала с мая 2018 года, а с сентября Twitter показывал рекламу на основе предположений о типе устройства пользователя, не спросив у него разрешения на обработку такой информации. 5 августа 2019 года неисправность устранили.

«Вы доверяете, что мы следуем вашему выбору, а в этот раз мы подвели. Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку», – заявили в компании.



Там также отметили, что пароли, учетные записи электронной почты и прочие подобные сведения не передавались в третьи руки.

Напомним, в конце июля, после того, как Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии из-за критики организации «Белые каски», российский МИД обвинил Twitter в цензуре и нарушении свободы слова.