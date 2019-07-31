МИД обвинил Twitter в цензуре и нарушении свободы слова

Москва призывает Twitter немедленно разблокировать аккаунт посольства России в Сирии, заблокированный в среду, заявил российский МИД.

«Официальный аккаунт посольства России в Сирии был заблокирован вчера без каких-либо объяснений. Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети», – сообщается в Twitter МИД России.

В сообщении также содержится призыв разблокировать аккаунт.

Ранее российская дипмиссия в ЮАР сообщила, что Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии из-за критики организации «Белые каски».

Речь идет о критике сообщения «Белых касок» о якобы уничтожении Россией рынка в Маарет-ан-Нууман. Генштаб России, сообщение которого процитировало посольство в Twitter, доказал отсутствие разрушений на рынке.

«Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений», – заявили в Генштабе по поводу сообщения «Белых касок».