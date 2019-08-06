Спаривающиеся ежи стали проблемой для жителей Германии

В Германии местные жители жалуются в полицию и службы спасения на пугающие звуки и крики по ночам, как выяснилось, источником шума являются спаривающиеся ежи.

Так, было зафиксировано несколько инцидентов, когда стражей правопорядка вызывали по причине подозрительных звуков. Зверьки стали обеспокоили жителей Аугсбурга под Мюнхеном, Каменца около Дрездена, сообщает MailOnline.

Во время брачного периода ежи могут издавать различные звуки, шипеть, свистеть. Как правило, брачный сезон длится с апреля до начала сентября, но наибольшую активность животные проявляют летом.

Эксперты ветеринарного факультета Университета им. Людвига Максимилиана в Мюнхене посоветовали не беспокоить животных.

Ранее жители Тобольска пожаловались на нашествие летучих мышей, которые селятся в домах и квартирах.