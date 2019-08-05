Жители Тобольска пожаловались на нашествие летучих мышей

В городе Тобольск Тюменской области летучие мыши селятся в квартирах и домах, жалуются местные жители.

Большая часть жалоб горожан на нашествие летучих мышей фиксируется в районе деревообрабатывающего завода (ДОЗ), Южном и 9-м микрорайонах города, сообщает портал «Наш город».

Жители Тобольска отмечают, что животные выбирают для обитания балконы и веранды. Первые сообщения о нашествии летучих мышей появились еще июне. Однако к концу августа животные покинут жилища человека.

Летучие мыши не опасны для людей, но при этом лучше избегать встречи с ними, чтобы не получить ранение или укус. Если животное все же укусило, то необходимо промыть рану, обработать зеленкой или йодом и обратиться к врачу.

В марте летучие мыши появились в Москве, эксперты связали это с изменениями климата.