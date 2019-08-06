Стало известно об отчислении рязанских курсантов ВДВ за акцию с погонами

Пятеро курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища отчислили за оставленные у памятника Василию Маргелову погоны, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к училищу.

«После инцидента проводилось внутреннее расследование, по результатам которого курсанты были отчислены за несоблюдение условий контракта. Командира батальона, командира роты и командиров взводов, где служили курсанты, перевели в другие части с понижением в должности», – сказал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этим сведениям на данный момент нет.

Напомним, в апреле появились сообщения о том, что курсанты сложили свои погоны у памятника Маргелову в знак протеста запрета носить символ их принадлежности к ВДВ – погоны небесно-голубого цвета.

Обозреватель газеты ВЗГЛЯД, бывший офицер спецназа Сергей Козлов, лично побывал в училище и провел анализ ситуации.