В Минобороны объяснили ситуацию с погонами в рязанском училище ВДВ

Погоны традиционного голубого цвета на повседневной и парадной одежде курсантов рязанского училища ВДВ не были отменены, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Курсанты Рязанского ГВВДКУ продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета на повседневной (офисной) и парадной формах одежды, так же, как и голубые береты и тельняшки – прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск. Изменения коснулись исключительно правил ношения военнослужащими полевого камуфляжа (ВКПО)», – сообщили в пресс-службе, передает рязанский портал Ya62.ru.

Согласно требованиям руководящих документов, на полевой форме полагается носить съемные погоны камуфлированной раскраски, отмечается в сообщении. Там отметили, что защитный цвет необходимо для сохранения жизни на поле боя.

«При выполнении учебно-боевых задач, так и в настоящей боевой обстановке, погоны на военной форме одежды были защитного цвета. Это правило существует не для обезличивания военнослужащих, а для сохранения их жизни на поле боя», – заключили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) выразили протест против смены цвета погон и оставили знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову.