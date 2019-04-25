Шаманов опроверг сообщения о замене погон в ВДВ

Глава комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов назвал провокацией сообщения о том, что курсанты Рязанского училища ВДВ сорвали свои погоны, выступая против отмены традиционных погон.

«Вообще все это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», – заявил Шаманов, передает РИА «Новости».

Как сообщил генерал-полковник, никаких решений об отмене погон и беретов у десантников не рассматривается.

«Все десантники, включая и курсантов, на повседневной и парадной форме продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки – прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск. Все парадные расчеты ВДВ, которые сейчас готовятся к предстоящему Параду Победы во всех городах, пройдут в нашей исторической форме одежды», – заверил парламентарий.

Шаманов также отметил, что погоны на полевой форме военных должны быть однообразными у всех, независимо от должности.

«Это вопрос сохранения жизней военнослужащих. Рязанское училище готовит не мишени для снайперов, а командиров, которые должны заботиться о безопасности своих подчиненных», – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) выразили протест против смены цвета погон и оставили знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову.

Ситуацию с погонами в рязанском училище ВДВ прокомментировали в Минобороны.