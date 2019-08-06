У Центра Хруничева отобрали производство трамваев

Усть-Катавский вагоностроительный завод, занимающийся производством трамваев, в 2019 году перейдет из подчинения Центру Хруничева в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК).

«В целях реализации мероприятий по развитию проектов диверсификации и производства продукции гражданского назначения организаций ракетно-космической промышленности АО «ОРКК» было создано акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод». В соответствии с решением генерального директора госкорпорации Роскосмос, этой осенью имущественный комплекс «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – перейдет АО «УКВЗ», – говорится в пресс-релизе на сайте ОРКК.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщал, что предприятие необходимо вывести из структуры Хруничева для самостоятельного развития.