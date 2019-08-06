Кличко пошутил над главой офиса Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко разместил в социальной сети насмешливое обращение к главе офиса президента Украины Андрею Богдану.

Кличко опубликовал фото, где он занимается серфингом: «Привет Андрею и Богдану, Вавришу и Андрею», – подписал он снимок в своем Facebook.

На прошлой неделе Богдан выложил в Facebook мем с Кличко, сопроводив его надписью: «Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?». Так Богдан подшутил над частыми оговорками в речи главы украинской столицы.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста мэра Киева и назначить вместо него своего сторонника.

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