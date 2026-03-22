Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.21 комментарий
В Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
В пресс-службе Росавиации уточнили: «Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», передает РИА «Новости».
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена угроза появления беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко заявил, что в Ленинградской области были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.