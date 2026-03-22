В Ленинградской области объявили опасность БПЛА
В Ленинградской области объявлена угроза появления беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Дрозденко в своем Telegram-канале уточнил: «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета».
Глава региона также предупредил жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом на период действия опасности.
Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в юго-западных районах Ленинградской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.