В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

Русскоязычные в Германии пожаловались на резкий рост цен на еду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массовые жалобы на повышение цен на продукты питания в Германии фиксируются среди русскоязычного населения, передает РИА «Новости». По сообщениям из чатов, особенно заметным рост стал за последние две недели, когда подорожание бензина отразилось на стоимости товаров в супермаркетах.

Один из пользователей рассказал: «Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на все выше». Другие отмечают, что цены изменяются почти ежедневно, и расходы на стандартную продуктовую корзину заметно выросли по сравнению с прошлыми месяцами.

Жительница Екатерина написала, что за обычные покупки на сумму 130 евро они получили меньше товаров, чем раньше за 100 евро. Еще один участник отметил, что семья из четырех человек тратит на продукты до одной тысячи евро в месяц, несмотря на покупки в бюджетных супермаркетах.

Участники русскоязычных сообществ связывают происходящее с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на топливо и последующему увеличению стоимости продуктов. В чате прозвучало мнение, что летом стоит ожидать дальнейшего роста инфляции и еще большего удорожания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы из-за обострения ближневосточного конфликта устремились на заправки на фоне ожидаемого взрывного роста цен на бензин. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару. В немецких городах на фоне подорожания продуктов жители сообщили о росте популярности русских магазинов и подорожании мяса на 200–220% и сахара на 60%.